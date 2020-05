PSG – Mercato : Zidane, CR7… Mbappé envoie encore des signaux au Real Madrid

true

Interrogé dans la presse britannique, Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) n’a pas tari d’éloges sur Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo. Une aubaine pour le Real Madrid.

Il n’en fallait pas plus à la presse espagnole pour relancer le feuilleton Kylian Mbappé. C’est même à se demander si l’attaquant du PSG ne prend pas un malin plaisir à envoyer des signaux qui pourraient confirmer son envie de signer au Real Madrid dans le futur.

Interrogé dans la presse britannique ce mardi, le champion du monde (21 ans) a encore dit tout le respect qu’il portait à ses deux idoles Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo, deux figures marquantes de la Casa Blanca. « D’abord, c’était Zidane, pour tout ce qu’il a fait en équipe nationale, a expliqué Mbappé au Daily Mirror. Ensuite, c’était Cristiano Ronaldo. Il a tellement gagné et il continue d’être un gagnant même après avoir eu tant de succès. Les deux ont marqué l’histoire du foot de leur empreinte, et je veux laisser mon chapitre à moi dans les livres d’histoire. »

Mbappé veut toujours gagner la C1 au PSG

Pour rassurer les supporters du PSG, ce même Mbappé a tout de même pris le soin de ménager la chèvre et le chou. « J’ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d’Europe, et faire partie de l’équipe qui remporterait la première Ligue des champions de l’histoire du PSG serait très spécial, a-t-il poursuivi avant de conclure sur le Ballon d’Or. « Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d’après, il n’y a pas d’objectif de temps. Le PSG et l’équipe nationale sont ma priorité, ensuite si mes performances m’apportent des récompenses individuelles c’est un bonus. »