PSG : Neymar au Barça, l’information ultime est tombée

false

Si l’on en croit un média catalan, il est grand temps de ne plus croire au possible retour de Neymar (PSG) au FC Barcelone. Economiquement impossible.

On vous rassure, ce ne sera certainement pas le dernier article concernant un possible retour de Neymar, le Brésilien du PSG, au FC Barcelone. Trop vendeur, trop important, pour que les médias, qu’ils soient catalans ou non, cessent d’évoquer un transfert que l’on sait de plus en plus impossible. Ces dernières heures, une information donnée par le média, Esportiu de Catalunya, a tout de même retenu l’attention .

Car au-delà du titre du journal, « La dure réalité », il est, enfin serait-on tenté de dire, que le FC Barcelone ne pourra financièrement faire revenir le Ney cet été. Impossible pour deux raisons : le prix du transfert, bien entendu, ainsi que le salaire du Brésilien. Résultat, les dirigeants du club auraient, et le conditionnel demeure de rigueur, choisi de concentrer leurs efforts sur l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez.

« Le retour de Neymar est une utopie. »

A noter, et cela a son importance, qu’un membre du Barça, sous couvert d’anonymat, parle de l’opération Neymar. Seulement, cette fois, pas de place au rêve ni au fantasme : « Le retour de Neymar est une utopie ».