PSG : Neymar n’est pas encore sorti de l’ombre de Messi

Parti du FC Barcelone à l’été 2017 pour éviter de vivre dans l’ombre de Lionel Messi, Neymar (28 ans) n’a pas encore vraiment réussi dans les rangs du PSG. Foi de Rai.

Neymar n’a pas encore fixé la date de son retour physique au PSG. Confiné chez lui au Brésil depuis le début de la crise sanitaire, l’attaquant de 28 ans sue à grosses gouttes mais ne sait pas encore précisément quand il pourra remettre le pied en France. En attendant, son cas alimente toujours la chronique.

Ancienne gloire du PSG entre 1993 et 1998, Raí (55 ans) a évoqué la situation de son compatriote depuis qu’il porte les couleurs du club de la capitale. Recruté à prix d’or (222 M€), l’ancien pensionnaire du FC Barcelone est venu en France pour sortir de l’ombre de Lionel Messi et devenir l’un des deux meilleurs joueurs de la planète football. A-t-il réussi son pari près de trois ans après les faits ? Pas totalement, mais l’espoir demeure encore aux yeux de Rai.

Neymar doit gagner la Ligue des champions

« Si ce club gagne la Ligue des champions, c’est plus facile. Il a le potentiel pour devenir numéro 1 mondial, il a d’incroyables qualités techniques mais en foot, on ne gagne rien seul. Si l’équipe grandit, Neymar sera plus grand », a-t-il déclaré au micro de RFI.