PSG, OM, Stade Rennais, LOSC : l’UEFA menace les clubs européens français !

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a assuré que les clubs issus de championnats ne s’étant pas terminés disputeraient des tours préliminaires.

Voilà un argument de plus pour Jean-Michel Aulas dans sa lutte contre la fin prématurée du championnat : le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a clairement indiqué que les clubs qualifiés pour une Coupe européenne et dont la saison n’est pas allée à son terme seront contraints de disputer les tours préliminaires !

« Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les tours préliminaires s’ils veulent participer aux prochaines compétitions de l’UEFA », a expliqué le Slovène au Corriere dello Sport.

« Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les Championnats et les Coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot. » Ce qui signifie qu’en l’état, le PSG, l’OM et le Stade Rennais en Champions League, ainsi que le LOSC, le Stade de Reims et l’OGC Nice seront contraints de disputer des tours préliminaires !