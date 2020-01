PSG, Real Madrid – Mercato : Kylian Mbappé tourne en rond en L1

true

Kylian Mbappé est la personnalité plébiscitée par L’Équipe pour être LA star de l’année 2020. L’attaquant du PSG vient aussi d’être coté à 265 millions d’euros par le CIES, ce qui en fait le joueur le plus cher au monde (devant Raheem Sterling et Mohamed Salah).

🔴🔵 Le @PSG_inside affrontera le club de @FCLorient L2 pour les 16ème de finale de la coupe de France, ce sera donc un déplacement en terre bretonne pour les parisiens. #psg #cdf pic.twitter.com/T7RqMgPooS — Paris United (@parisunited6) January 6, 2020

Cette surbrillance pourrait-elle l’amener à quitter la France dès la fin de la saison en cours ? Comme tout le monde, le quotidien sportif se pose la question et donne quelques indices qui pourraient accréditer la thèse d’un départ au Real Madrid au prochain mercato.

« Mbappé se dit parfois lassé de l’environnement de la L1 »

« Mbappé se dit parfois un peu lassé de l’environnement de la L1 et il lui arrive de se demander s’il n’est pas temps d’aller tenter une aventure plus excitante dans un championnat voisin, peut-on lire ce mardi. Aujourd’hui, il temporise sur la prolongation. Rester à Paris, il n’est pas forcément contre, mais à condition de sentir qu’il ne perd pas son temps. Quatrième d’un classement dominé par le milieu croate du Real Luka Modric, puis 6e cette année, il ne lui a sans doute pas échappé qu’il avait définitivement laissé filer l’occasion de devenir le lauréat le plus jeune de l’histoire. À 21 ans bien tassés lors du prochain scrutin, il a en 2020 un paquet de défis face à lui pour rejoindre Ronaldo et Michael Owen dans le trio des plus précoces. »