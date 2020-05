PSG, Real Madrid – Mercato : la Juve de Cristiano Ronaldo débarque pour Haaland !

Le PSG ferait partie des clubs les plus impactés par l’arrêt du championnat lui-même dicté pr la crise sanitaire. Il n’y aurait rien de surprenant étant donné que le club de la capitale est celui qui distribue les plus gros salaires en L1.

Doha ayant de fortes chances de remettre au pot sans trop de problèmes, le nom d’Erling Haaland (19 ans) a déjà été cité du côté du PSG pour le mercato à venir. Faut-il comprendre que Leonardo changerait d’optique avec Edinson Cavani et surtout Mauro Icardi ? Le journal espagnol Marca a lancé l’idée en début de semaine même si l’idée semble saugrenue.

Si le PSG est vraiment intéressé par le profil de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, il faudra alors faire face à une concurrence de taille. Outre le Real Madrid, le Quotidiano Sportivo indique que la Juventus Turin est aussi très intéressée par Haaland, qu’elle voit comme le parfait successeur de Gonzalo Higuain. Fabio Paratici rêve du Norvégien pour 2021 mais ne s’est pas encore vraiment positionné sur le dossier auprès de Mino Raiola.

The new #Everton could speak brazilian: the first choices as central-defender and midfielder remains #GabrielMagalhães (Lille) and #Allan (Napoli). Meanwhile #Ancelotti is looking for #ThiagoSilva: if he doesn’t extend his contract with #PSG, #Toffees will make an attempt… #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2020