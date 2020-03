PSG, Real Madrid – Mercato : le transfert de Mbappé repoussé ?

true

La saison à rallonge imposée par le confinement lié au coronavirus va permettre au PSG de gagner du temps pour ficeler son dossier de prolongation à Kylian Mbappé (21 ans).

La Ligue 1 est à l’arrêt. Comme tous les grands championnats européens, la L1 est en pause jusqu’à nouvel ordre en raison des risques de propagation du coronavirus. Cela pourrait faire les affaires des recruteurs et certains directeurs sportifs dans des dossiers très attendus de l’été.

On pense ici en premier lieu à l’avenir de Kylian Mbappé (21 ans), courtisé depuis des lustres par le Real Madrid mais qui a de plus en plus de chances de rester fidèle au PSG la saison prochaine. « Neymar à Barcelone, Kylian Mbappé au Real Madrid ? Les dossiers chauds du prochain mercato ont déjà du plomb dans l’aile, fragilisés par les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui risquent de limiter les transactions et de pénaliser clubs et agents. Les clubs ne cachent pas que l’été sera difficile », glisse par exemple l’AFP ce samedi.

« Les joueurs de Ligue des champions ne seront pas touchés par cette crise, prévient l’agent Frédéric Guerra. Même si le report de l’Euro à 2021 pourrait les faire hésiter à changer de club à un an d’une grande compétition, les stars pourront en effet compter sur leurs “super-agents” pour faire monter les enchères. Mais une question plane : les accords antérieurs à la crise tiendront-ils toujours ? » Là aussi, la question de la prolongation de Mbappé déjà travaillée par Leonardo au PSG en ferait partie.