PSG, Real Madrid – Mercato : les détails de l’offre XXL pour retenir Mbappé

Les dirigeants du PSG se sont mis en tête de prolonger Kylian Mbappé (21 ans, 2022), dans le but d’éloigner le Real Madrid au mercato d’été 2020. Une offre est tombée.

Kylian Mbappé a terminé l’année 2019 en trombe. Après avoir traversé une période un peu grise à la rentrée en septembre, l’attaquant du PSG a profité à plein de la nouvelle organisation en 4-4-2 pour briller par le but et la passe.

#PSG are working to renewing Kylian #Mbappè. Leonardo has offered 5-years contract with a wages of €32M a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019

Avec son champion du monde au top, le PSG a même réussi à faire taire les critiques naissantes sur le manque de fonds du jeu prôné par Thomas Tuchel. Les dirigeants qataris sont bien conscients de détenir une perle en la personne de Mbappé et travaillent déjà à sa fidélisation.

Un contrat de 5 ans et un salaire de 32 M€/an

Le Parisien a déjà expliqué cette semaine qu’une offre XXL de prolongation tomberait ces prochains jours. Les détails de celle-ci ont fuité. Selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts pour la Gazzetta dello Sport, Leonardo a pris le dossier en main et a proposé un contrat de 5 ans et un salaire de 32 millions d’euros par an à Mbappé ! Sa réflexion peut désormais s’organiser…