PSG, Real Madrid – Mercato : Zidane change de stratégie avec Mbappé

true

Conscient qu’il sera quasi impossible de recruter Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) cet été, Zinédine Zidane a quelque peu modifié sa stratégie d’approche au Real Madrid.

Les supporters du PSG peuvent dormir tranquilles : le risque de voir partir Kylian Mbappé (21 ans) au mercato sont proches du niveau zéro. Si le champion du monde ne daigne toujours pas prolonger son contrat, les dirigeants qataris ne souhaitent pas le brusquer et attendent sans doute le moment idoine pour affiner leur stratégie.

Du côté du Real Madrrid, Zinédine Zidane a aussi quelque peu fait évoluer sa pensée sur Mbappé. Alors qu’il lui a déjà passé la brosse à reluire plus d’une fois dans le passé, l’entraîneur des Merengue a préféré parler de ses joueurs actuels. Qu’il estime être les meilleurs du monde !

« J’ai la chance d’entrainer les meilleurs joueurs »

« Est-ce que j’aimerais entrainer Kylian Mbappé ? La vérité est que j’ai déjà la chance d’être ici et de pouvoir entrainer ici, a confié ZZ en conférence de presse à la veille d’aller défier l’Espanyol à Barcelone (22h). En ce qui concerne les joueurs, j’ai la chance d’entrainer les meilleurs. Être dans le meilleur club du monde et y entrainer les meilleurs joueurs, j’aime ça. Et je vous le dis, j’apprécie beaucoup plus les entrainements que les matchs. C’est magnifique. »