PSG, Stade Rennais : Ben Arfa est tombé dans un traquenard à Valladolid

Recruté cet hiver par Valaldolid pour six mois, Hatem Ben Arfa (33 ans) n’a pas encore vraiment pu s’y exprimer. La faute à un système tactique qui ne lui fait pas la part belle.

Hatem Ben Arfa a l’habitude du contre-pied mais l’un des plus beaux de sa palette restera sans doute celui de janvier dernier. En plein hiver, l’ancien crack du PSG avait annoncé un rebondir à Valladolid six mois après la fin de son aventure mitigée au Stade Rennais.

Ce choix en avait étonné plus d’un dans la mesure où une bonne partie de l’Europe était intéressée par son profil. Pour l’heure, on ne peut pas dire qu’il soit vraiment payant. Revenu en forme après le confinement, Ben Arfa était attendu face à Leganés pour la reprise de la Liga (2-1) mais il n’est pas entré en jeu une seule seconde !

Ben Arfa n’entre pas dans le 4-4-2 du coach de Valladolid

Si l’espoir demeure en Espagne pour le voir enfin briller avant la fin de son contrat cet été, le frein à un temps de jeu plus important (27 minutes au total) vient sans aucun doute du 4-4-2 priorisé par Sergio Gonzalez depuis 2018. « Les quelques minutes où Ben Arfa a joué, Sergio a dû modifier son système pour qu’il ait une place dans cette équipe, décrypte le journaliste Samuel Galicia pour France Football. L’équipe passait d’un 4-4-2 à un 4-2-3-1, avec un rôle de faux numéro 9 derrière Enes Ünal ou Sergi Guardiola. » Or, devinez quel duo d’attaque était titulaire le week-end dernier ? Ünal et Guardiola, évidemment, qui ont d’ailleurs été remplacés en cours de match sans que HBA n’ait le droit de montrer son talent…