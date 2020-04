PSG – Mercato : un grand nom du Real Madrid charge Neymar et un retour au Barça

true

Le crack brésilien du PSG Neymar (28 ans) ne fait manifestement pas l’unanimité dans l’esprit de Vicente del Bosque, figure emblématique de la Roja et du Real Madrid.

Les légendes se succèdent pour écorcher l’image de Neymar. Et les Brésiliens ne sont pas les seuls dans ce domaine. Après Tite et Zico, c’est Vicente del Bosque qui a décidé de charger l’attaquant du PSG… au niveau de son état d’esprit.

« C’est un garçon difficile, estime dans les colonnes de Mundo Deportivo l’ex-coach de l’Espagne championne du monde 2010. Pour moi, ce n’est pas un bon exemple. Et je précise que pour moi, il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone… »

Voici la une du journal L’Équipe ce lundi 6 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/SohUQ8BGTm — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2020

Relancé sur le désir de plusieurs joueurs du FC Barcelone de voir revenir le Parisien en Catalogne, l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid ne s’est pas arrêté là. « Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques, a-t-il ajouté. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d’un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens pas qu’un seul d’entre eux l’ait fait. »