RC Lens – Mercato : un ancien du LOSC pourrait emboîter le pas de Corchia !

Le RC Lens a ouvert les vannes d’un recrutement très actif au mercato d’été. Le club artésien est sur tous les fronts depuis l’annonce de sa remontée en L1.

Le RC Lens ne souhaite pas faire de la figuration en Ligue 1. Si L’Équipe, dans son édition du jour, affirme que la folie ne devrait pas animer le recrutement au mercato, les rumeurs en coulisses disent le contraire. Avec sans doute Frank Haise à la barre de l’équipe fanion, les Sang et Or devraient ainsi conserver l’ossature de leur équipe dans l’élite la saison prochaine.

Chargé du recrutement en Artois, Florent Ghisolfi a fixé cette priorité cet été. Ensuite, il sera l’heure de renforcer l’effectif avec quelques retouches. Mardi, on a ainsi appris que Sébastien Corchia serait proche de débarquer au RC Lens. Le latéral droit du FC Séville (29 ans) se relancerait après un prêt peu convaincant à l’Espanyol Barcelone. Corchia ne serait pas le seul ancien du LOSC à être intéressé par le projet sang et or.

Bauthéac sait qu’« il y a quelque chose avec le RC Lens »

Éric Bauthéac, régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de rejoindre l’Artois, est ouvert à une proposition venant du RC Lens. « Je sais qu’il y a quelque chose mais je n’en sais pas plus aujourd’hui, a souri le milieu de l’Omonia Nicosie (32 ans). J’ai entendu parler de contacts entre mes agents et le RC Lens. J’ai fait une très belle saison à l’Omonia, on est premier du championnat mais on ne sait pas comment ça va se passer dans quelques semaines. Donc, bien sûr, moi je suis ouvert à tout mais on verra à la fin de la saison comment ça va se passer. »