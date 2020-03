Real Madrid – Mercato : ces 3 joueurs qui font oublier Mbappé à Zidane cet été 

true

Le Real Madrid estime que le transfert de Kylian Mbappé (21 ans) ne sera pas abordable au mercato estival. Du coup, trois autres pistes sont lancées.

La pandémie de coronavirus a déjà des conséquences sur le prochain mercato. En Espagne, en tout cas, on fait déjà les comptes pour le marché des transferts et on ne peut pas dire que l’optimisme soit de rigueur. Le Real Madrid, par exemple, pourrait revoir ses prétentions à la baisse en ce qui concerne le cas Kylian Mbappé.

Selon Marca, qui fait sa Une du jour sur le sujet, Zinédine Zidane aurait déjà fait une croix sur le champion du monde du PSG. Estimant les négociations trop compliquées à mener à bien en si peu de temps en cas de mercato rogné, le Real Madrid se tourne vers trois autres pistes. La première d’entre elles se nomme Erlin Haaland. Le phénomène du Borussia Dortmund (19 ans) plaît à Zidane et pourrait coûter 75 millions d’euros. Mino Raiola serait favorable à un juteux transfert d’un de ses clients vers la Casa Blanca.

« Et quand tout ça sera passé, le Real cherchera un numéro 9 », titre Marca ce mardi, faisant d’Haaland le favori parmi les buteurs « communautaires » pic.twitter.com/flejHMQ1UU — Daily Mercato (@DailyMercato) March 24, 2020

Lautaro Martinez (22 ans) est le deuxième joueur suivi par le Real Madrid, lui qui claque à l’Inter Milan et qui vaudrait 111 M€. Le FC Barcelone de Lionel Messi semble sa priorité. Timo Werner (RB Leipzig, 24 ans) est aussi apprécié à la Maison Blanche. On notera enfin que Neymar (PSG, 28 ans) plaît encore à Florentino Pérez, mais son comportement reste peu apprécié dans le vestiaire merengue.