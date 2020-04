Real Madrid – Mercato : De Ligt veut déjà lâcher CR7 pour rejoindre Zidane !

true

Selon la presse espagnole, le jeune défenseur central batave Matthijs De Ligt (20 ans) serait prêt à quitter la Juventus Turin au mercato afin de rebondir au Real Madrid.

Le Real Madrid n’est pas le club espagnol le plus touché par le coronavirus. Dans son édition du jour, L’Équipe fait savoir que les Merengue n’entendent finalement pas réduire leur voilure salariale et auront même les coudées franches pour recruter au mercato.

Si la question des retours de prêt de Martin Odegaard (Real Sociedad) et Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) sera bientôt étudiée en interne, la Casa Blanca pourrait avoir une agréable surprise venue de Turin. Il ne s’agirait pas d’un retour de Cristiano Ronaldo, qui fait déjà rêver certains supporters madrilènes, mais d’un appel du pied de Matthijs De Ligt.

De Ligt n’est pas adapté à la Serie A

Le quotidien espagnol ABC fait savoir que le défenseur néerlandais (20 ans) aurait demandé à Mino Raiola de faciliter son transfert au Real Madrid cet été. L’intéressé se sent en situation d’échec à la Juve et voudrait rebondir au sein de la Maison Blanche, où il sait que Zinédine Zidane cherche du sang frais pour remplacer Sergio Ramos à moyen terme. De plus, De Ligt pense que la Liga serait plus facile que la Serie A, à qui l’aspect trop tactique ne convient pas. L’Équipe relaye l’information ce lundi, preuve qu’elle n’est peut-être pas si dénuée de sens.