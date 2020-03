OM : Valère Germain a son plus grand admirateur au Real Madrid

true

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema (32 ans) a pris le temps de s’attarder sur les performances de Valère Germain (29 ans), très critiqué cette saison à l’OM.

Le confinement imposé aux quatre coins de l’Europe peut donner lieu à des scènes auxquelles ont n’aurait sans doute jamais assisté en temps normal. Hier soir, Karim Benzema en a ainsi étonné plus d’un en se branchant sur Instagram pour échanger avec quelques-uns de ses 33 millions d’abonnés.

Mohamed Henni, youtubeur bien connu des supporters de l’OM, n’a par par exemple pas été tendre avec Valère Germain (29 ans) avant d’être gentiment recadré par l’attaquant phare du Real Madrid.

Intéressant. Sur Germain, Il a raison. Benzema a une analyse très pertinente du foot. Un vrai passionné et super observateur 👍 https://t.co/KAfT6Ewek8 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 23, 2020

« Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce qu’il n’y avait pas de supporter, a analysé le buteur de 32 ans. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ca a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, t’es attaquant il faut que voilà… Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes ça, je sais que t’es un bon joueur. » L’attaquant de l’OM devrait forcément apprécier.