Real Madrid, PSG : Benzema charge Giroud et fait la leçon à Mbappé

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema (32 ans) n’a pas été tendre avec son successeur en équipe de France Olivier Giroud (Chelsea). Kylian Mbappé (PSG) a trouvé grâce à ses yeux.

On n’arrête plus Karim Benzema (32 ans). Après avoir affolé la toile en début de semaine dernière, où il prenait la défense de Valère Germain (OM) et de Stéphane Ruffier (ASSE), l’attaquant du Real Madrid s’est de nouveau livré à quelques confidences sur les réseaux sociaux lors d’une discussion avec l’influenceur Mohamed Henni. Notamment au sujet d’Olivier Giroud, avec qui il n’a pas été tendre.

« Ça va être vite fait, a-t-il répondu lorsqu’il lui a été demandé si le buteur de Chelsea était plus fort que lui. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. […] Moi je sais que je suis la F1. Ça marche parce qu’il est là, c’est la seule chose. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être une dinguerie, mais dans son truc, tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au charbon. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas. »

La déclaration de Karim Benzema qui compare Giroud à un à Karting et lui a une Formule 1 😂😂pic.twitter.com/j3iE5Hiec9 — Le saviez vous? Football (@Conte2Foot) March 29, 2020

Benzema s’est montré plus élogieux à l’égard de Kylian Mbappé, en qui il voit sans doute plus de talent pur au PSG. « Il est jeune, il est très fort, mais il a encore beaucoup à apprendre. Moi, j’aime bien », a conclu l’attaquant du Real Madrid qui ne cesse d’alimenter le débat en ces temps de disette sportive.