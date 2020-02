Real Madrid, PSG – Mercato : Pérez oublie Mbappé avec le chouchou de Messi

true

Le Real Madrid a 7,6% de chances de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions. Battus mercredi au Bernabeu par Manchester City (1-2), les hommes de Zinédine Zidane sont désormais dos au mur et iront en Angleterre au retour sans Sergio Ramos.

Zidane garde espoir pour City

« De temps en temps, le foot est un peu cruel mais un match dure quatre-vingt-dix minutes, a soufflé Zidane après la rencontre. En dix minutes, on perd le match. C’est dur. L’expulsion de Sergio Ramos ? Tout s’est accumulé. Ça fait beaucoup. On aurait même pu prendre un troisième but. Vu la physionomie du match et tout ce qu’on a mis, on ne s’en sort pas bien. C’est dommage. Maintenant, il y a un match retour (le 17 mars). On essayera d’aller là-bas pour gagner et se qualifier. Il faudra aller les chercher tout de suite et faire un grand match. »

En attendant, Florentino Pérez préparerait déjà le mercato estival en coulisses. Selon Mundo Deportivo, le « président du Real Madrid a fait de Lautaro Martinez sa priorité de l’été et fera tout pour contrarier l’intérêt du FC Barcelone » concernant l’attaquant argentin de l’Inter Milan. La semaine dernière, le journal catalan faisait savoir que le chouchou de Lionel Messi (22 ans) avait donné son accord de principe aux Blaugrana…