Real Madrid, PSG – Mercato : Pérez rassemble un trésor de guerre pour lancer l’opération Mbappé

Florentino Pérez meurt d’envie de recruter Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) mais il restera sage cet été. Le temps de rassembler un trésor de guerre en vue de son transfert.

Au-delà de sa blessure contractée hier en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé a fait les choux gras de la presse cette semaine en raison de son avenir. On a ainsi appris que l’attaquant du PSG ne souhaitait toujours pas prolonger pour se donner le temps de la réflexion. Il n’en fallait pas plus pour que AS laisse entendre vendredi que la « feuille de route vers un transfert au Real Madrid » continuait d’être tracée.

Le plan du club espagnol serait très simple : il espère pouvoir signer Mbappé au mercato d’été 2021. Problème : Doha n’envisagerait pas un éventuel départ du champion du monde avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une telle éventualité ne serait pas totalement mauvaise pour le Real Madrid puisque cela pourrait lui permettre de faire signer le crack parisien l’année de l’inauguration du nouveau Bernabeu.

Pérez espère vendre pour 180 M€ cet été

En attendant, Florentino Pérez ne perd pas de temps. Marca, dans son édition du jour, affirme que le Real Madrid envisage de vendre pour pas moins de 180 millions d’euros au mercato ! « L’obsession est de vendre et ne pas acheter cet été », observe le quotidien madrilène. Dans la liste des joueurs poussés vers la sortie : James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Luka Jovic, Dani Ceballos ou encore Brahim Diaz.