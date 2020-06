Real Madrid, PSG – Mercato : Zidane a trouvé mieux que Mbappé et Haaland !

true

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane lorgnerait de plus en plus un certain Jadon Sancho (20 ans), qui réalise une excellente saison au Borussia Dortmund.

La connexion entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund risque de marcher à plein régime ces prochains mois. Outre le dossier Achraf Hakimi, qui devrait revenir en Espagne après son prêt réussi en Allemagne, la Maison Blanche est attiré par le profil d’Erling Haaland. Et plus récemment celui de Jadon Sancho.

Dans son édition du jour, AS assure que le Real Madrid garde à l’œil l’ailier américain qui avait fait si mal au PSG en 8es de finale aller de la Ligue des champions (2-1). L’idée de Florentino Pérez et de Zinédine Zidane serait de recruter le joueur de 20 ans à l’horizon 2021 pour éventuellement l’associer à Kylian Mbappé et Erling Haaland.

MU veut faire de Sancho le nouveau Cristiano Ronaldo

Transfermarkt évalue le pris de Sancho à quelque 117 millions d’euros. Le quotidien espagnol précise que le transfert pourrait s’organiser facilement en raison des bonnes relations entre les deux clubs. « Au sein du Real Madrid, on pense que l’opération se ferait à feu doux, pour 2021, étant donné qu’il n’y aura pas de grands transferts cet été », conclut AS. À noter que Manchester United veut faire de Sancho son nouveau Cristiano Ronaldo et sera un rude concurrent dans ce dossier.