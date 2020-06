Real Madrid : Zidane prépare un gros clin d’œil au PSG pour la reprise

La Liga a repris ses droits. Jeudi, le FC Séville a lancé le plan de reprise du championnat espagnol en remportant le derby contre le Betis (2-0). Le club andalou a mis un coup de pression au Real Madrid, qui pointe à six longueurs devant lui au classement.

Les Merengue recevront Eibar dimanche à domicile (19h30) avec l’obligation de s’imposer s’ils veulent reprendre leurs aises sur le FC Séville et ne pas perdre le contact avec le FC Barcelone, leader avec deux unités d’avance avant le déplacement à Majorque (22h). Zinédine Zidane a déjà prévu un plan pour aligner sa meilleure équipe possible.

Marca, dans son édition du jour, affirme ainsi que le coach du Real Madrid entend donner sa chance au trio Karim Benzema – Isco – Eden Hazard pour cette rencontre-clé. En misant sur cette triplette, ZZ veut renouer avec l’équipe qui avait fait souffrir le PSG au Bernabeu en décembre en Ligue des champions (2-2). « Zidane apprécie la connexion entre Hazard, Benzema et Isco et pense à l’aligner pour avoir ensemble ses joueurs les plus créatifs, glisse le quotidien madrilène. La formule a déjà fonctionné contre le PSG cette saison. »

Marca’s Cover | “The Magical Triangle: Zidane likes the connection between Hazard, Benzema & Isco and is thinking to tweak the formation to play his most creative players together.” pic.twitter.com/hh2gffweDb

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) June 12, 2020