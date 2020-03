Stade Rennais – Mercato : Camavinga, le PSG n’a pas abdiqué

true

Si Eduardo Camavinga semble le Real Madrid, le PSG est toujours très intéressé par le profil du milieu du Stade Rennais (17 ans). Leonardo reste à l’affût.

En ces temps de crise, la presse espagnole a trouvé une bonne occupation avec Eduardo Camavinga. Si c’est Lionel Messi qui occupe aujourd’hui la Une de Marca, le journal madrilène s’est fait les dents la semaine dernière sur le prodige du Stade Rennais.

Tout à tour, on a ainsi appris que le joueur de 17 ans était bien l’un des chouchous de Zinédine Zidane et qu’il préférait le Real Madrid à ses autres courtisans. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund étaient cités, mais pas le PSG. Pourtant, Foot Mercato assure que le club de la capitale reste à l’affût pour Camavinga.

« Avec le chèque à au moins neuf chiffres, le Real Madrid et le PSG restent comme les plus sérieux prétendants, affirment nos confrères. Camavinga serait séduit à l’idée de rejoindre le Real Madrid et surtout prêt à faire le grand saut malgré sa courte expérience dans le monde professionnel. Rien n’est encore signé et le club espagnol a pour le moment un peu d’avance sur la concurrence, le PSG en premier lieu. Le champion de France n’a pas encore perdu le bras de fer mais a déjà un peu de retard dans son combat avec le géant madrilène. »