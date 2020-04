Stade Rennais – Mercato : Maurice (OL), Niang, Camavinga… Stéphan en dit plus

true

Interrogé par L’Équipe du soir ce jeudi, l’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan s’est livré sur les sujets du mercato estival. Morceaux choisis :

Sur un possible départ de Mbaye Niang à l’OM :

« Je suis très content de pouvoir travailler avec Mbaye. C’est un élément important de notre groupe. Je n’ai pas envie d’imaginer le départ de ce genre de joueur. »

Sur Eduardo Camavinga et la rumeur Real Madrid :

« Je le sais très bien entouré, je le sais très heureux au Stade Rennais. Qu’il fasse une année supplémentaire avec nous n’est absolument pas utopique. On espère pouvoir le conserver. De très bons clubs, de très grands clubs, se sont renseignés sur lui mais je pense que pour qu’il puisse poursuivre sa progression. »

Sur l’arrivée de Florian Maurice en provenance de l’OL :

« Je ne peux ni infirmer ni confirmer ce nom-là. Ma direction le fera en temps et en heure mais il y aura un directeur sportif qui arrivera au club. »

Sur la reconduction du contrat de Steven Nzonzi :

« Le deal contractuel avec Steven est très simple. Si on est dans les trois premiers, son prêt sera automatiquement prolongé. Si ce n’est pas le cas, il sera de nouveau sur le marché. Il appartient à la Roma et on n’aura plus la main sur lui pour la saison prochaine. »