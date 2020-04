Stade Rennais – Mercato : Pogba envoie Camavinga au Real Madrid !

La presse espagnole a trouvé sa nouvelle proie : Eduardo Camavinga. Plus un jour ne semble passer sans que Marca n’évoque le prodige du Stade Rennais. Ce dimanche, nos confrères avancent même leurs arguments concernant une solution pour la signature du joueur de 17 ans.

Le journal espagnol affirme que les deux clubs planchent sur l’éventualité d’une signature de Camavinga « le plus tôt possible » avant d’être prêté à la Casa Blanca la saison prochaine. Le Real Madrid et le Stade Rennais seraient ainsi gagnants dans cette opération, puisque le milieu de terrain pourrait être tranquille pour son avenir et continuer à progresser en Ligue 1. Si le club espagnol est « confiant pour solutionner les problèmes », le deal n’est pas encore gravé dans le marbre.

Reste notamment aux deux clubs à s’accorder sur l’indemnité de transfert fixée par le SRFC pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2022 et sur lequel compte Julien Stéphan. En attendant, un autre obstacle s’est retiré dans la course à son arrivée à la Casa Blanca : Paul Pogba (27 ans). Cible n°1 de Zidane dans l’entrejeu au mercato, le champion du monde veut rejoindre la Juventus Turin à tout prix cet été. « Paul Pogba veut quitter Manchester United cet été, assure le spécialiste italien des transferts Nico Schira sur Twitter. Son premier choix reste la Juve, qui discute en ce moment avec Mino Raiola pour un retour. »

Paul #Pogba wants to leave #ManchesterUnited this summer. His first choice is still #Juventus, which are working to make him come back. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers #MUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 10, 2020