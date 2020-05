Stade Rennais, PSG – Mercato : Camavinga a élu le Real Madrid !

true

Dans son édition du jour, le quotidien madrilène AS affirme qu’Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) a élu le Real Madrid pour prochaine destination.

Le suspense est à son comble dans le feuilleton Eduardo Camavinga. Avant la reprise de l’activité en Ligue 1, probablement au mois d’août, tous les supporters du Stade Rennais veulent savoir s’ils verront la jeune bobine du prodige de 17 ans à la Piverdière la saison prochaine.

Samedi, le président des Rouge et Noir Nicolas Holveck a ainsi assuré que Camavinga serait encore un joueur du SRFC en 2020-2021. Il a l’air très confiant dans ce dossier sensible. Son entraîneur Julien Stéphan compte également sur son talentueux milieu, notamment pour découvrir ensemble la prestigieuse Ligue des champions. Dans l’entourage de l’intéressé, le quotidien madrilène AS assure toutefois qu’un message est pourtant clair.

« J’aime le Real Madrid et Zinédine Zidane »

« J’aime le Real Madrid et Zinédine Zidane », aurait ainsi confié Camavinga à son cercle proche. Concrètement, le milieu de 17 ans donnerait donc sa priorité au Real Madrid sur le PSG ou la Juventus Turin en cas de départ au mercato estival. On l’a toutefois bien compris, une telle éventualité semble aujourd’hui lointaine. AS ne le nie d’ailleurs plus.