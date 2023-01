Dérapage raciste à Bordeaux, un ancien de l'OM condamné à de la prison, une cible de l'ASSE a signé en L1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Girondins de Bordeaux : Pitu visé par un tweet raciste d'un ancien élu

L'ailier gauche roumain Alexi Pitu (20 ans) est sur le point de s'engager pour quatre ans et demi avec les Girondins de Bordeaux. Et cette arrivée a inspiré une blague de très mauvais goût à Michel Boulloud, ancien élu dans la ville de Lesparre, dans le Médoc : "Si ça ne marche pas, il pourra se recycler en mendiant professionnel rue Sainte-Catherine", a-t-il tweeté. La rue Sainte-Catherine est la grande artère commerciale de Bordeaux, l'une des plus longues d'Europe, où se regroupent les mendiants de la cité girondine en journée. De très mauvais goût, surtout que Pitu n'a de roumain que la nationalité : il est né en Allemagne...

Prison ferme requise contre Franck Dumas (ex-Caen, Monaco, OM)

Poursuivi depuis des années dans une affaire de fraude fiscale, Franck Dumas a été condamné hier en appel à deux ans de prison, dont un ferme. L'ancien défenseur central de Caen, Monaco et Marseille, entre autres, doit également régler 139.579€, plus d'éventuelles pénalités. Il réside aujourd'hui à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Le Trésor public reproche à Dumas de ne pas avoir payé ses impôts sur le revenu en 2011 et 2012, ce qu'il justifie par le fait qu'une indemnité versée par le SMC après son renvoi n'était pas imposable. Dépendant aux jeux, il s'est déclaré ruiné et a fait savoir par son avocat qu'il irait jusqu'en cassation pour échapper à sa sanction.

La guerre des goals n'aura pas lieu au LOSC

A l'occasion de ses vœux à la presse hier au LOSC, Olivier Létang a évoqué le chassé-croisé des gardiens. Confirmant que Leo Jardim s'était envolé mercredi pour le Brésil où il doit signer au Vasco de Gama, le président a également évoqué le cas de Benoît Costil, déjà à Luchin depuis mardi matin et qui patiente avant de signer.

Le dirigeant l'a affirmé : il n'y aura pas de guerre des goals puisqu'une hiérarchie claire a été établie : « Il est là pour performer à tous les entraînements pour pousser Lucas (Chevalier) mais aussi avec une hiérarchie qui est très claire. Un numéro 1 (Chevalier), un numéro 2 qui est Benoît. On en a parlé avec Lucas qui était très content de l’arrivée de Benoît pour prendre des conseils et continuer à grandir. Lucas fait une bonne partie de saison et il a encore des paliers à franchir mais on est très content avec ce qu’il fait aujourd’hui ».

AJ Auxerre : Ionut Radu pour remplacer Benoît Costil

Hier soir, l'AJ Auxerre a officialisé le prêt sans option d'achat d'Ionut Radu, gardien roumain de 25 ans sous contrat avec l'Inter Milan. Un nom ayant souvent circulé ces dernières années du côté de Saint-Etienne. Il vient remplacer Benoît Costil (35 ans), dont le bail a été résilié et qui s'est engagé dans la foulée avec le LOSC pour devenir la doublure de Lucas Chevalier. « Né en 1997 à Bucarest en Roumanie, Andrei Ionut Radu est très vite considéré comme un espoir à son poste. Il signe à l’Inter Milan à l’âge de 16 ans et fait ses premiers matchs avec l’équipe professionnelle trois ans plus tard. International roumain chez les jeunes où il accède notamment à la demi-finale de l’Euro Espoir en 2019, il poursuit sa progression et compte actuellement deux sélections avec l’équipe nationale. Fort de ses expériences en prêts en Italie, le dernier à Cremonese depuis le début de la saison, le gardien d’1m88 rejoint donc l’AJA pour les 6 prochains mois. »

Repas de la discorde à Montpellier

Alors que les résultats sportifs ne sont pas bons (15e place de L1), Laurent Nicollin a organisé un repas cette semaine pour détendre l'atmosphère. Problème, selon L'Equipe, ce déjeuner a eu l'effet inverse et a semé un vent de discorde dans les rangs héraultais.

En effet, le boss du MHSC n'a pas cru bon d'inviter tous les titulaires et les joueurs qui n'ont pas été conviés l'ont plutôt mal pris. Coach par intérim de Montpellier, Romain Pitau n'est, de son côté, pas venu après avoir été averti le jour même de ce rendez-vous.

FC Lorient : trois départs chez les Merlus en plus du cas Moffi

Alors que le dossier Terem Moffi occupe le gros de l'actualité dans le sens des départs au FC Lorient, d'autres Merlus devraient quitter la Bretagne cet hiver selon Ouest-France. Pour Adrian Grbic, annoncé du côté de Caen, tout ne serait pas encore ficelé. L'Autrichien, qui a d'autres pistes (Valenciennes, Leganes, Venezia), prend le temps de la réflexion.

Egalement sous-utilisé cette saison, Igor Silva fait l'objet de nombreux intérêts pour un prêt. Le média local parle pour le Brésilien du Lokomotiv Moscou (Russie), du PAOK Salonique, de l’AEK Athènes (Grèce), de l’Apollon Limassol (Chypre), du Rakow Czestochowa (leader du championnat de Pologne) et d'une formation de Ligue 2 française.

Par ailleurs, Moritz Jenz (23 ans) – qui était prêté au Celtic Glasgow – va casser son prêt écossais pour rejoindre Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga, toujours sur la base d'un prêt mais avec option d'achat cette fois-ci. Le stoppeur allemand est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Merlus.

ESTAC : ça s'active dans la dernière ligne droite

Le club aubois a annoncé hier soir la prolongation de Wilson Odobert (18 ans) jusqu'en 2027. Le jeune ailier a pris part à 18 matches depuis le début de la saison, inscrivant 3 buts et 2 passes décisives. En parallèle, l'ESTAC voudrait se faire prêter l'ailier gauche de l'OGC Nice Billal Brahimi (22 ans). Mais Foot Mercato, qui a révélé cet intérêt, assure que Strasbourg et Auxerre ont aussi tenté leur chance avec l'Aiglon, sans succès.