Résultats Ligue 2 : Clermont rejoint Troyes en Ligue 1, Toulouse barragiste, Caen sauvé

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

La saison de Ligue 2 a pris fin ce samedi au coup de sifflet final de ce multiplex de la 38ème et dernière journée de championnat ! Si Troyes était déjà assuré de terminer champion, Clermont a validé sa montée en Ligue 1 grâce à sa deuxième place. Toulouse est de son côté barragiste. Enfin, concernant le bas de tableau, Caen s'est sauvé in extremis, laissant Niort en barrage, tandis que Chambly et Châteauroux sont officiellement relégués en National. Découvrez les résultats complets.

Caen 2-1 Clermont

Châteauroux 0-0 Ajaccio

Dunkerque 3-3 Toulouse

Grenoble 1-0 Rodez

Le Havre 3-2 Troyes

Nancy 1-2 Amiens

Niort 0-2 Guingamp

Paris FC 3-0 Chambly

Pau 4-3 Valenciennes

Sochaux 2-3 Auxerre