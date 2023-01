Angers a tenté un joueur du PSG, Dieng (OM) a la cote, Lille scrute chez Mourinho

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

SCO d'Angers : Gharbi (PSG) a été approché Le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a révélé hier soir que le SCO d'Angers mais également le FC Metz avaient sondé le PSG pour un prêt de son milieu offensif Ismaël Gharbi (18 ans). Mais le club de la capitale n'a pas donné suite. Il ne souhaite pas céder son joueur pour cette deuxième partie de saison. Montpellier : bataille avec Lorient pour Lecomte Jonas Omlin en partance pour Mönchengladbach, où il remplacera un Yann Sommer transféré au Bayern Munich, Montpellier a décidé de rappeler Benjamin Lecomte. Le gardien de 31 ans a déjà évolué dans l'Hérault entre 2017 et 2019. Selon L'Equipe, l'AS Monaco a accepté très rapidement de laisser partir son gardien, sur lequel il ne comptait plus, pour une indemnité dont le montant n'a pas filtré. Mais Foot Mercato assure que Lorient est également sur le coup et a formulé une offre similaire. Pour le moment, il n'y aurait aucun accord avec qui que ce soit. Troyes : Diarra (Lorient) dans le viseur L'insider Mohamed Toubache-Ter a révélé hier soir que l'ESTAC, actuel 14e du classement à seulement trois longueurs du premier relégable, lorgnait le Lorientais Stéphane Diarra. L'ailier droit ivoirien de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Merlus, est sorti du onze de départ depuis six journées. Transfermarkt situe sa cote à 3 M€.

OM : deux clubs anglais débarquent sur Dieng

Revenu en grâce aux yeux d‘Igor Tudor à l’OM, Bamba Dieng aurait toujours autant la cote au mercato. Selon le Daily Express, Brighton et Brentford le ciblent pour cet hiver. Son départ parait néanmoins peu plausible.

AS Monaco : Geubbels vers la Suisse, Akliouche pourrait partir !

Auteur d’un prêt mitigé au FC Nantes la saison dernière, Willem Geubbels va encore voir du pays. Selon Foot Mercaton, un nouveau départ à Saint-Gall serait en négociations avancées. L'ASM est prêt à le laisser filer gratuitement avec un pourcentage à la revente. Par ailleurs, l’entourage de Maghnes Akliouche s’est prononcé sur son avenir. « On n’est pas fermés et des négociations sont en cours, Monaco aura son mot à dire, mais on pencherait plus vers un prêt ou un départ plutôt que de continuer comme ça avec l’ASM, a déclaré un membre de sa famille dans Nice Matin. Il a besoin de garanties, de savoir qu’il va participer à certains matchs. Il est enfermé à droite en ce moment mais il donnerait davantage satisfaction dans l’axe. On l’a vu contre Rodez. C’est son poste naturel et un fin créateur. »

Stade de Reims : un Japonais bientôt à Reims ?

Selon la presse japonaise, le Stade de Reims serait intéressé par l'ailier gauche du LASK, Keito Nakamura (22 ans). Le PSV Eindhoven serait également sur le coup. L’attaquant de LASK (Bundesliga) a inscrit 11 buts et a délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

LOSC : Lihadji fait le difficile, Shomurodov à Lille pour 14 M€ ?

Si Olivier Létang a freiné toute arrivée sans départ au mercato hivernal, le LOSC serait finalement prêt à casser sa tirelire. Selon Gianluca Di Marzio, Lille préparerait une offre entre 13 et 14M€ pour l'attaquant de l'AS Rome Eldor Shomurodov ! L’idée d’un prêt avec option d’achat serait dans les tuyaux pour l’international ouzbek de 27 ans. Par ailleurs, le compte Treiez013 assure qu’Isaac Lihadji a déjà visité les installations de Sunderland et a refusé une offre d’un club de deuxième division allemande.

SCO d’Angers : Baticle n’a pas dit son dernier mot

Licencié pour faute grave fin 2022, Gérald Baticle a intenté une action en justice devant le tribunal des Prudhommes. « Je suis licencié pour faute grave. Une procédure est en cours donc je ne peux pas trop parler, a-t-il clarifié dans L’Équipe. Mais, autant je conçois qu’un entraîneur en difficulté au niveau des résultats puisse être démis de ses fonctions. Autant, sans chercher à fuir mes responsabilités, je conteste vigoureusement les fautes qui me sont reprochées (il n’a pas pu en préciser la nature). Les griefs sont faux et fallacieux, et ça m’indigne d’être accusé de la sorte. C’est attaquer l’homme pour servir une procédure juridique. Ça va à l’encontre de mes valeurs et ça m’a touché, affecté. Il y a cinq pages de griefs. Je les conteste avec une grande fermeté. Mon avocat va saisir le Conseil de prud’hommes. »

Girondins: Lacoux a prolongé à Bordeaux

Auteur d’un bon début de saison sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Tom Lacoux a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. D’après L’Équipe, le jeune milieu de terrain (20 ans) est désormais lié au FCGB jusqu’en juin 2025 (+ 1 an en cas de montée en L1).

