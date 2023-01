Terrier donne de ses nouvelles, un départ à Nice, Bordeaux veut dégraisser

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Stade Rennais : Terrier sort du silence après sa blessure

Blessé à un genou contre Nice (2-1), Martin Terrier ne rejouera pas de la saison. Un coup terrible pour le Stade Rennais mais également pour l'attaquant, qui réalisait une magnifique saison jusque-là. Sur Instagram, l'ancien Montpelliérain a tenté de positiver : « Lundi soir, j’ai vécu un choc au genou droit lors de notre match à domicile qui m’a contraint de sortir du terrain… Aujourd’hui, le diagnostic médical est arrêté et, malheureusement, il confirme cette blessure tant redoutée. J’ai reçu énormément de messages de soutien et je vous en remercie infiniment car ils m’aident à préparer mon prochain combat mais n’en doutez pas: je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite et le plus fort possible. Encore merci à tous pour vos messages chaleureux. Ce qui ne tue pas rend plus fort ».

Girondins : Elis poussé vers la sortie

Alors qu'il est l'un des plus gros actifs des Girondins, Alberth Elis a peu joué lors de la première partie de saison (29% du temps total). Raison pour laquelle, selon le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, le FCGB va faire son possible pour vendre le Hondurien, coté à 4 M€, cet hiver : "Le cas Elis, c'est un peu la pierre angulaire du mercato des Girondins puisque c'est aujourd'hui la plus forte valeur marchande du club. Par ailleurs, c'est un joueur qui a du mal aujourd'hui en Ligue 2 à montrer les qualités montrées en L1. De plus, Bordeaux s'active vraiment pour essayer de le faire partir afin de faire de la place en attaque mais aussi pour dégager un peu de liquidité qui lui permettrait de se renforcer. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez compliqué, Il y a des clubs qui sont sur lui mais les Girondins réclament aujourd'hui entre 5 et 6 M€. Une somme qui est quand même très élevée pour un joueur de ce type. Des clubs en MLS pourraient être intéressés par le profil du joueur. Mais, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'offres qui sont arrivées sur la table."

SCO d'Angers : les locaux du club perquisitionnés

Une descente de police judiciaire a eu lieu dans les locaux du SCO d'Angers, à la Baumette, hier mardi. Peu d'informations ont évidemment fuité mais il semblerait que cela ait un lieu avec une enquête sur des transferts ayant lieu actuellement.

OGC Nice : Bambu prêté à Vasco de Gama

L’OGC Nice a annoncé ce matin le prêt avec option d’achat de Robson Bambu à Vasco de Gama. Après un prêt aux Corinthians, le défenseur de 25 ans s’engage avec le club brésilien, qu’il rejoint jusqu’au mois de décembre 2023. Formé et passé pro à Santos, transféré à l’Athletico Paranaense, l’international U23 a disputé 23 rencontres avec le Gym lors de la saison 2020-21.