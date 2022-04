OM, LOSC, Nice, Rennes, Real Madrid : Cho futur coéquipier de Kolo Muani (FC Nantes) ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Compliqué de suivre le dossier au quotidien tant les sollicitations sont nombreuses. Borussia Dortmund, Eintracht Francfort, Leicester, l'OM, le LOSC, Rennes et bien d'autres, l'attaquant du SCO d'Angers, Mohamed-Ali Cho, ne manque pas de courtisans, lui qui sera en fin de contrat à l'été 2023.

Comme nous l'apprend un journaliste de Sky, il semble bien que le club le plus avancé au sujet des discussions soit l'Eintracht Francfort, qui accueillera comme vous le savez Randal Kolo Muani (FC Nantes) la saison prochaine. Seul souci, le montant de l'indemnité qui serait toujours en discussions. En matière de mercatique, il est important de s'armer de patience.

News Mohamed-Ali Cho: Frankfurt made an offer in the amount of €6m but @AngersSCO wants around €20m for the 18 y/o striker. Club wants to sell him in summer. Eintracht officials are still in good talks with Cho's agents but the price is too high. #TransferUpdate @SkySportDE🟨