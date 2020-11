SCO Angers : Ismaël Traoré est en grande forme

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le 22 août dernier, les joueurs du SCO Angers ont décroché une précieuse victoire face à Dijon sur le score de 1-0. Le capitaine d’Angers, Ismaël Traoré est donc le premier buteur de cette nouvelle saison de Ligue 1. Il a régalé les 5.000 spectateurs autorisés à assister à la rencontre avec ses performances sportives lors de cet événement. Ismaël Traoré constitue l’une des pièces maîtresse du SCO Angers cette saison. Le défenseur central l’a d'ailleurs montré dès le premier match de reprise en ouvrant le score à la 22e minute en terre dijonnaise. A 34 ans, le capitaine du SCO n’avait pas inscrit de but en Ligue 1 depuis le mois d’octobre 2018, lors d’un match face à Reims (1-1). « On essaie de retrouver les automatismes », a indiqué le joueur ivoirien après le match sur l’antenne de Téléfoot.

Lors de la dernière saison, les joueurs d’Angers avaient aussi réussi une belle entrée en matière avec 3 succès sur les 4 premières rencontres. Ce sont tous les enjeux des premiers matchs qui sont importants pour la confiance au sein d’un groupe. C’est le cas en football mais aussi dans tous les sports d'équipe, en général, comme la basketball, le cyclisme ou le handball, entre autres. La cohésion d’un groupe est essentielle et primordiale pour la réussite d’une équipe dans n’importe quel sport collectif. Dans les sports individuels, c'est plutôt la confiance et la préparation physique entre le staff et le joueur qui aura un impact décisif sur le succès de celui-ci lors de ses compétitions et championnats.

Ismaël Traoré se sent bien à Angers

Le contrat d’Ismaël Traoré devait s’achever en juin 2020 et une prolongation d’un an lui a été proposée. Le joueur a débarqué au SCO, en 2015. Il officiait auparavant à Brest et avait fait des étincelles. « Je souhaitais rester dans ce club. Je me sens vraiment bien à Angers. J’aime profondément la ville. Je pense que mon avenir, même après ma carrière de joueur, s’écrira ici. Prolonger à Angers c’est une façon de remercier le club pour sa confiance accordée », précise l’international ivoirien auprès de nos confrères de RFI. Ce joueur très solide rassure la défense angevine.

Ce qui n'est pas pour déplaire au club et aux supporters « Les enfants aiment souvent les attaquants, des joueurs qui marquent des buts. Si je peux essayer de faire plaisir à mon fils, je vais tout faire », expliquait-t-il, durant une interview en 2018. Les supporters d'Angers accordent d'ailleurs une attention particulière à cet attaquant et ne lésinent pas sur les encouragements lors des rencontres !

Un rôle clef au sein du groupe

L’aventure entre Ismaël Traoré et le club d’Angers pourraient connaître un prolongement au-delà de l’année 2021. D’un côté comme de l’autre, la possibilité de renouveler un contrat reste une hypothèse sérieuse et une volonté certaine de part et d'autre. D’autant plus qu’Ismaël Traoré a une fonction semblable à celle de Cheick Ndoye lorsqu’il jouait au SCO. C’est un cadre et il est apprécié de tout le Staff, ce qui n'est pas négligeable pour une ambiance saine et agréable dans un club de sport. Il passe le flambeau et encourage les nouvelles recrues, distille des conseils précieux car il a beaucoup d'expérience dans le métier. Ismaël Traoré explique : "On n’est vraiment pas bloqué par cette durée de contrat d’un an. Si j’ai toujours l’envie de jouer à la fin de mon contrat, je sais que je pourrais continuer l’aventure ici."