AS Monaco - PSG : pour Ben Yedder, cette victoire efface l'élimination en Coupe de France contre le FC Nantes

Grâce à un doublé de Wissam Ben (25e, 84e s.p.) et un but de Kevin Volland (68e), l'AS Monaco s'est offert le scalp du Paris Saint-Germain (3-0), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour Wissam Ben Yedder, cette victoire efface la défaite en demi-finale de la Coupe de France face au FC Nantes (2-2, 4-2 t.a.b) et l’élimination en huitième de finale de la Ligue Europa.

"On avait à cœur d'effacer la défaite en demi-finale de la Coupe de France"

"On avait à cœur d'effacer la défaite en demi-finale de la Coupe de France, l'élimination en Ligue Europa et la mauvaise série en championnat. On devait remonter, donc c'est bien pour nous de gagner avant la trêve, surtout face à une équipe de Paris dans la même situation que nous. Aujourd'hui, cette victoire nous fait du bien parce que que ça tombe pour nous et espérons que ça suive jusqu'à la fin de la saison", a déclaré l'attaquant monégasque au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Fabien Chorlet

Rédacteur