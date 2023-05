Ben Yedder sanctionné par l'AS Monaco, Digard s'accroche avec Nice, Still confirmé à Reims

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS Monaco : Ben Yedder écarté par Clément pour avoir manqué une réunion !

Ça va décidément très mal à Monaco ! L'Equipe informe que Wissam Ben Yedder a été écarté par Philippe Clement pour le déplacement à Angers ce dimanche. Cela parce que l'attaquant ne s'est pas présenté à une réunion tactique prévue avant l'entraînement de samedi. Il était bien là pour la session mais cela n'a pas plu à l'entraîneur belge, qui l'a logiquement sanctionné en ne le retenant pas pour le match contre le SCO.

Stade de Reims : Caillot confirme Still pour la saison prochaine

Très satisfait du succès de son équipe hier contre Lille (1-0), le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a confirmé que son entraîneur, Will Still, avait de grandes chances de poursuivre sa mission en Champagne la saison prochaine : "Il a envie de rester et j’ai envie qu’il reste, donc j’espère qu’on va rester sur la même envie, a déclaré le dirigeant rouge et blanc à L'Union. Pour le moment, on a des discussions mais c’est plus facile quand les deux parties veulent continuer plutôt que quand il faut convaincre l’une des deux".

OGC Nice : Digard ne veut pas de relâchement chez les Aiglons

Même si son équipe s'est imposée face à Rennes (2-1) hier après-midi, l'entraîneur niçois, Didier Digard, n'a pas été totalement satisfait de sa production. En conférence de presse, il a également annoncé qu'il refusait de cautionner le moindre relâchement : "Je suis mitigé sur le fait que pour moi, ça n’a pas été assez constant, ça a été par à-coups. Même sur la fin de match où l’on ressortait moins bien le ballon, ça me plaisait moins. Je peux comprendre qu’il y ait beaucoup d’enjeu et peut-être qu’ils font très bien de ne pas m’écouter sur ces moments-là à jouer long mais moi je préfère vraiment quand on joue, surtout qu’on a les qualités pour ça et à chaque fois qu’on est sorti par le jeu, c’est passé. Un relâchement ? Ça n’arrivera jamais. Je réponds à la question car on me la pose mais pour moi c’est vraiment impensable. Ça fait quelques années qu’on se croise pour certains et vous savez que ça n’arrivera jamais dans un groupe dans lequel je fais partie et j’ai envie de dire encore moins dans ce club et avec les attentes qu’on a donc pour moi ça me paraît tout à fait logique".

Girondins de Bordeaux : Guion fier de ses troupes

Les Girondins ont fait un grand pas vers la Ligue 1 hier samedi en dominant Caen (1-0) au Matmut-Atlantique. Un résultat qui a ravi leur entraîneur, David Guion : "Ça a été d’un point de vue technique dans les 25 premières minutes. Ensuite, on a laissé notre adversaire prendre le dessus à ce niveau-là. Après, c’était un grand Bordeaux dans le tempérament et le caractère. Ce sont des choses qu’il faut retenir, parce qu’on ne gagne pas toujours en étant beaux. Ce n’était pas un match dans lequel il ne fallait que bien jouer, mais un match à gagner, voilà. D’un point de vue technique, on a eu énormément de déchet, beaucoup de garçons ont été un peu trop fébriles avec le ballon. On le sait, on a de jeunes joueurs, il faut tout le temps les rassurer, les mettre en confiance c’est une certitude. Maintenant, en termes d’état d’esprit, d’abnégation, je n’ai rien à leur reprocher".