Coupe de France : le premier demi-finaliste est connu

Un but par période et une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. L'AS Monaco a donc fait le job, ce soir, en disposant de la formation de Ligue 2 d'Amiens. C'est Tchouaméni, dès la 5e minute, et sur une reprise du droit dans la surface de réparation, qui ouvrait le score. Mais les Picards, vaillants, ont eu de nombreuses situations favorables sans parvenir à égaliser.

Résultat, et comme souvent, la formation de l'élite creusait l'écart par l'intermédiaire de Volland, d'une demi-volée du pied droit (2-0, 54e). Le score en restait là. L'AS Monaco est le premier qualifié pour les demi-finales, en attendant, notamment, le choc de demain, OGC Nice-OM. Bergerac affrontera Versailles et Nantes, jeudi, recevra Le SC Bastia.