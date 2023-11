Le Havre - AS Monaco : Monaco imite l'OGC Nice et cale aussi

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Tout comme l'OGC Nice contre Montpellier (0-0), l'AS Monaco a concédé ce samedi un match nul et vierge face au Havre (0-0). Globalement dominateurs, les Monégasques ne sont pas parvenus à forcer le verrou havrais et auraient même pu s'incliner au bout du temps additionnel si Samuel Grandsir avait converti son pénalty. Au classement, l'ASM reste troisième derrière le Gym et le Paris Saint-Germain tandis que le HAC monte à la cinquième place.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



L'AS Monaco prend un point sur la pelouse du Havre à l'occasion de la 12e journée de @Ligue1UberEats.



Rendez-vous après la trêve internationale sur la pelouse du @PSG_inside 👊



0⃣-0⃣ #HACASM pic.twitter.com/yXdzM9fsaB — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 11, 2023

