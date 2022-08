PSG, OM, OL : pourquoi le football français doit soutenir Monaco ce soir

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

En tant normal, le supporter de football vomit la théorie du footix qui prône l'union nationale en Coupes d'Europe au nom du sacro-saint indice UEFA. Jamais un fan de l'OM ne soutiendra le PSG dans sa quête de Champions League, jamais un Lyonnais n'espèrera voir des Verts jouer une finale sans poteaux carrés. Mais pour le match PSV Eindhoven-AS Monaco de ce soir, une exception est demandée. Car le résultat va grandement influer sur les places attribuées au football français en C1 pour les années à venir.

A l'heure actuelle, grâce à sa 5e place au coefficient UEFA, la Ligue 1 aura droit à quatre tickets pour la C1 nouvelle version en 2024-25, dont trois directement qualificatifs pour le tour de poules. Mais si elle recule au classement, elle n'aura plus droit qu'à trois billets, dont un nécessitant deux tours préliminaires pour atteindre les poules, comme aujourd'hui. Or, actuellement, la France est sous la menace des Pays-Bas (6e) et du Portugal (7e). Autant dire qu'une élimination monégasque face aux Néerlandais pourrait faire très mal...