Révolution à Monaco, Bordeaux en danger, tension maximale à Rennes, 65 M€ à Nice cet été ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

AS Monaco : une grande lessive se prépare en cas d'absence de Champions League

Battue par Lens (0-3) samedi dernier, l'ASM a désormais cinq points de retard sur les Sang et Or (3es) et six sur l'OM (2e). La qualification pour la Champions League est sérieusement compromise à six journées de la fin. Et RMC annonce une grosse vague de départs en cas d'absence de C1. Axel Disasi et Youssouf Fofana devraient mettre le cap sur l'Angleterre, eux dont la valeur marchande est au plus haut. Les Brésiliens Vanderson et Caio Henrique aimeraient aller voir ailleurs, alors que Wissam Ben Yedder s'interroge sur son avenir. Breel Embolo a également des courtisans en Premier League. Beaucoup de changements à prévoir dans l'effectif pour Philippe Clement, qui devrait rester l'entraîneur, lui qui a validé le nom de Thiago Scuro pour remplacer Paul Mitchell au poste de directeur sportif.

Girondins de Bordeaux : un grave danger si la montée n'est pas au rendez-vous ?

La publication des comptes des clubs de L1 la semaine dernière a permis de constater que les Girondins de Bordeaux étaient très loin d'être sortis d'affaire. S'ils ont publié un communiqué dans la foulée pour dire que leur déficit de plus de 50 M€ était déjà largement inférieur à celui de l'an dernier. Mais l'analyse des chiffres laisse augurer le pire dans le cas où la montée ne serait pas au rendez-vous. Car les recettes sont inférieures au déficit. Le journaliste d'investigation Romain Molina, qui a commenté les bilans des clubs, s'est interrogé sur les comptes du FCGB : "J’ai quand même un peu peur financièrement parce qu’à un moment donné, il va falloir les repayer quand même. Et on ne peut pas avoir autant de pertes… Et cette année, on va voir combien le club va perdre, même si c’est vrai que ça a assaini sur certains points. Je ne vais pas tailler sur le chiffre surprenant des ‘autres charges’, 53 millions, ce qui est quand même colossal. C’est plus que les recettes du club".

Stade Rennais : tensions ravivées au sein du club

Suite aux mauvais résultats du Stade Rennais - 9 défaites en 17 matchs de Ligue 1 depuis la fin de la Coupe du monde - les tensions se sont ravivées au sein du club. Selon RMC Sport, s’est agacé hier à l’entraînement par le manque de mouvement et le déchet technique lors des oppositions sur demi-terrain. A cela est venu s'ajouter le malaise autour de Désiré Doué, toujours absent de l'entraînement ce jour après son escapade à Barcelone dimanche dernier. Si le club breton a répondu que cette affaire avait été « réglée en interne », Doué aurait été reçu dès le lendemain par Olivier Cloarec et Florian Maurice pour une mise au point sur l'image renvoyée et ses responsabilités envers le club sans qu'une sanction sportive ou financière ne soit envisagée, le joueur n'ayant dans les faits enfreint aucune règle établie.