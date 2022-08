Sarr (Chelsea) arrive à Monaco, un défenseur de Toulouse au LOSC, Nice va rater Telles

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

AS Monaco : le prêt de Malang Sarr (Chelsea) arrive

Tenue en échec à Louis-II lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Champions League par le PSV Eindhoven (1-1), l'AS Monaco a au moins enregistré une bonne nouvelle mardi : le prêt de Malang Sarr. Le club princier s'est entendu avec Chelsea sur les bases d'un prêt payant de 750.000€ avec option d'achat de 12 M€ pour le polyvalent défenseur de 23 ans. Né et formé à Nice, Sarr s'est engagé à l'été 2020 avec les Blues, qui l'avaient immédiatement prêté à Porto. Au total, il n'a joué que 8 matches de Premier League avec le club londonien.

LOSC : les Dogues vont recruter Bafodé Diakité (Toulouse) !

Particulièrement actif ces dernières heures sur le Mercato, le LOSC serait tout proche de boucler la venue du défenseur du Toulouse FC Bafodé Diakité (21 ans) selon L'Equipe. Capable de jouer aussi bien à droite qu'à gauche ou dans l'axe et apparu à 27 reprises l'an passé, l'intéressé va être transféré pour un montant compris entre 2,5 et 3 M€.

Alex Telles (Man Utd) plutôt vers Séville que vers Nice

Dans le viseur de l'OGC Nice qui était également sur les rangs pour un prêt, Alex Telles (Manchester United, 29 ans) se dirige plutôt vers une toute autre destination. Si l'on en croit TNT Sports, l'international brésilien (6 sélections) est plus proche d'un départ au FC Séville en prêt que le Côte d'Azur.

Les Girondins tiennent leur gardien... si la DNCG dit oui !

Si les Girondins de Bordeaux ont pris un coup de frein de la DNCG en voyant ses indemnités de mutation et sa masse salariale encadrée, cela n'empêche pas les équipes de Gérard Lopez d'accélérer les dossiers. L'Equipe affirme notamment que le club au scapulaire, relégué en Ligue 2 cet été, tient le remplaçant de Benoît Costil dans les buts. Il s'agit de l'international danois passé par Guingamp (2014-16), Jonas Lössl (33 ans). Le portier du FC Midtjylland serait déjà ok et prêt à s'entraîner avec Bordeaux si le gendarme financier français entérine son contrat. Pour l'heure, aucune recrue des Girondins - pas même celles arrivées plus tôt (N'Simba, Barbet) - n'a eu le "go" de la DNCG.

Un ancien Guingampais vers Brest ?

Autre ancien de Guingamp qu'on pourrait revoir en Ligue 1 : Pedro Rebocho (27 ans). Aujourd'hui en Pologne, au Lech Poznan, le Portugais serait en négociations avec le Stade Brestois pour un transfert évalué à 1 M€ selon Foot Mercato. L'arrière gauche aurait fait d'un retour en Ligue 1 sa grosse priorité.

ESTAC : Iké Ugbo définitivement troyen

Prêté en janvier par Genk, l'attaquant Iké Ugbo a réalisé une bonne deuxième partie de saison 2021-22 avec Troyes. Qui a pris la décision de le recruter définitivement. Après des semaines de négociations, le Canadien de 23 ans est arrivé hier soir dans l'Aube. Il passera sa visite médicale ce mercredi et paraphera un contrat dont la durée n'a pas filtré.

MHSC : ça se refroidit pour Omlin à Leicester City

Si son nom revient avec instance comme remplaçant de Kasper Schmeichel (sur le départ pour Nice) à Leicester City, Jonas Omlin n'a pas que les Foxes comme option. Le Midi Libre tempère cette rumeur venue d'Angleterre assurant que le portier suisse (28 ans) est suivi par plusieurs clubs et que Leicester envisage plutôt de la promotion interne pour remplacer son gardien plutôt que de miser gros (autour de 10 M€) sur Omlin...

Stade de Reims : le Torino veut recruter Wout Faes

Désireux de recruter un défenseur central, le Torino a exploré de nombreuses pistes (Oumar Solet du RB Salzbourg, Perr Schuurs de l'Ajax Amsterdam) mais n'a pu se mettre d'accord avec leur club concernant l'indemnité de transfert. Et pour ce qui est du Lyonnais Jason Denayer, c'est au niveau du salaire que ça a bloqué. Le club piémontais s'est donc lancé sur les traces du Rémois Wout Faes. Selon le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi, une offre de 7 M€ plus bonus aurait été formulée au club champenois. Le défenseur belge serait également dans le viseur de Sassuolo et de la Fiorentina. D'après L'Union, Reims attend quand même plus du double (15 M€) du rachat des deux dernières années de contrat de Wout Faes.

Alors que le Toro se heurte aux fortes exigences pour les transferts de Solet et de Schuurs, Denayer se montre particulièrement gourmand en salaire. Une offre de 7 M€ + des bonus a donc été formulée pour le Rémois #Faes, qui plaît aussi à Sassuolo et Florence. #Mercato #SDR — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 2, 2022

FC Lorient : le prometteur Soumano vers la Belgique

Bonne surprise de la saison passée au FC Lorient, Sambou Soumano (21 ans) devrait quitter les Merlus cet été, lui qui est moins apprécié de Régis Le Bris qu'il ne l'était de son prédécesseur Christophe Pélissier (21 matchs, 4 titularisations, 3 buts). Selon L'Equipe, l'attaquant devrait être prêté avec option d'achat au club de Courtrai en D1 belge.

Auxerre signe un nouveau défenseur central

L'AJA se renforce en défense. Hier, le club icaunais a annoncé le retour en Ligue 1 de Julian Jeanvier (ex-ASNL, LOSC, Red Star, Reims, 30 ans). En fin de contrat à Brentford, le défenseur central guinéen s'est engagé pour une saison (+ une année en option).

SCO Angers : la vente du club, le Mercato, Bernardoni... Boissier se lâche !

Présent en conférence de presse hier pour présenter les recrues Hountondji et Sima, Laurent Boissier (coordinateur sportif du SCO Angers) a disserté de plusieurs sujets. Les points les plus intéressants.

Sur la vente du club aux américains de GFC

« Je m'en tape en fait. Je ne suis pas là pour les Américains, pour les Anglais, pour les Russes ou pour les Polonais. Je suis là pour le SCO d'Angers, pour travailler, qu'on fasse le meilleur et essayer moi aussi d'être performant dans mon travail. Le reste, ce n'est pas mon problème ».

Sur la suite du Mercato

« On est conscients aujourd'hui qu'on a un besoin. Il est compliqué de faire une saison avec deux vrais défenseurs de métier, Miha (Blazic) et Cédric (Hountondji). Batista (Mendy) peut filer un coup de main mais on a besoin d'un renfort défensif supplémentaire. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans l'urgence, je ne suis pas pressé. On ne fera pas n'importe quoi. Le joueur arrivera quand il devra arriver et quand il aura été validé par tout le monde ».

Sur les départs

« Tous les trois jours, il y a Ounahi qui s'en va, ou Bentlaeb, ou Sofiane Boufal. Je pense qu'on est très négatifs autour de nous. Personne ne partira. Il faut arrêter maintenant ! Ce serait bien qu'on nous laisse un peu travailler sereinement, qu'on arrête tout le temps de vouloir mettre de l'huile sur le feu avec des infos bidon. Les joueurs ne partiront pas. Le mercato de départs est fini. »

Sur l'avenir de Paul Bernardoni

« Ce genre de question, je n'y réponds pas. C'est Gérald (Baticle). Aujourd'hui, Paul est dans les trois gardiens du SCO et c'est très bien ».