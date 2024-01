Stade Rennais, OGC Nice, AS Monaco - Mercato : Kehrer a choisi son futur club, l'accord total est tombé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Un an et demi après son départ du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, qui n'a quasiment pas joué depuis le début de la saison avec West Ham, devrait faire son retour en Ligue 1 cet hiver.

Courtisé par le Stade Rennais, l'OGC Nice et l'AS Monaco lors de ce mercato hivernal, le défenseur central allemand aurait choisi le club du Rocher, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. Un accord total aurait même déjà été trouvé entre l'ASM, West Ham et le joueur de 27 ans pour un prêt de six mois avec option d'achat. Malgré l'arrivée prochaine de Thilo Kehrer, les dirigeants monégasques ne devraient pas abandonnés la piste menant à Lilian Brassier et continuerait de négocier avec le Stade Brestois.

