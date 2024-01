Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Kehrer explique pourquoi il a snobé les deux clubs pour l'AS Monaco

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Courtisé notamment par le Stade Rennais, l'OGC Nice et l'OGC Nice lors de ce mercato hivernal, Thilo Kehrer a choisi l'ASM. L'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain a rejoint le club du Rocher en provenance de West Ham sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros, assorti d'une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros.

"C'était le meilleur choix"

Présenté ce vendredi à la presse, l'Allemand a expliqué pourquoi il a opté pour un départ à l'AS Monaco. "J'avais plusieurs options, j'ai parlé avec plusieurs clubs et j'ai pris la décision de venir à Monaco parce qu'à mes yeux, c'était le meilleur choix, dans ma situation où j'ai besoin de temps de jeu. Monaco est une équipe compétitive, qui a du potentiel. Les deux parties peuvent profiter l'une de l'autre : l'équipe de mon expérience et de mes qualités sur le terrain, et moi du dynamisme de l'équipe, du club, du staff, de la direction. Tout le monde a beaucoup d'ambition, comme moi. Du coup, ça a matché. Comme pour Monaco, j'ai senti beaucoup d'efforts de leur part, d'ambition, d'énergie pour que je puisse venir. Maintenant, c'est mon feeling qui a décidé et aussi les matchs que j'ai vus des deux équipes qui font que je me suis décidé pour Monaco", a raconté Thilo Kehrer devant les médias.

📸 Premier entrainement avec le groupe !#WelcomeKehrer — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 5, 2024

