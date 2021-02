ASSE, OM : Longoria songerait à Puel pour remplacer Villas-Boas !

Si l'emballement de vendredi sur la possible vente de l'OM au prince saoudien Al-Walid ben Talal l'a un peu relégué au second plan, le club phocéen est toujours en quête d'un entraîneur principal, si possible de renom, pour prendre la suite d'André Villas-Boas, mis à pied mardi par sa direction.

La piste Gheorghe Hagi en alternative

Après avoir essuyé plusieurs refus, Pablo Longoria semble avoir arrêté son choix sur l'argentin Jorge Sampaoli. Disciple de Marcelo Bielsa, l'ancien sélectionneur du Chili et coach du FC Séville est actuellement en poste à l'Atletico Mineiro et des discussions ont démarré pour l'attirer dans la Cité phocéenne. Alors que la saison brésilienne se termine à la fin du mois, la venue de Sampaoli semble aujourd'hui la plus plausible... À moins qu'un outsider ne le double sur la ligne d'arrivée.

Parmi les grands noms ciblés par le « head of football » de l'OM il y aurait le roumain Gheorghe Hagi. C'est en tout cas ce qu'affirme la version locale d'Eurosport, lucide sur le fait que l'ancien « Maradona des Carpates » n'est pas le premier choix du board marseillais. A 55 ans, Gheorghe Hagi n'a pas vraiment brillé dans sa reconversion d'entraîneur même si son parcours, lancé en sélection de Roumanie, l'a mené à Bursaspor, Galatasaray, Timisoara, Bucarest ou encore au Viitorul Constanta. Le média nous apprend par ailleurs que le club phocéen songe bien à Lucien Favre... mais aussi à Claude Puel ! Rumeur très farfelue : le Castrais est sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2022 et à la tête d'un projet de refonte colossal dans le Forez.