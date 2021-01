ASSE : mercato, Ruffier, Saliba...l'attendue mise au point de Puel à suivre en direct

C'est une bien délicate conférence de presse à laquelle est confrontée l'entraîneur de l'ASSE, Claude Puel. Car si la situation sportive des Verts n'est déjà pas reluisante, les sujets sensibles sont également nombreux avec, depuis ce matin, l'annonce du retour de William Saliba à l'OGC Nice, et non chez les Verts..., ainsi que le licenciement définitif de Stéphane Ruffier. Le club du Forez a d'ailleurs communiqué sur le sujet il y a quelques minutes. "Après la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du joueur, l'AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L'ASSE regrette d'en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution.

Certes, Puel est expérimenté et sait tourner les questions gênantes à son avantage, mais il est une évidence que ses analyses étaient pour le moins attendues. Voici donc, et en direct, ce qu'il répond.

Le groupe face au PSG ? "Neyou et Camara sont suspendus, Khazri ne sera pas opérationnel. Le reste de l'effectif est disponible. Retsos a repris avec le groupe. Sur ce mois de janvier, on va être très vite dans le vif du sujet. C’est toujours spécial d’affronter le PSG mais on doit avant tout se concentrer sur nous-mêmes "

Le Mercato ? "Oui, il y a eu des discussions avec William Saliba. Il va à l'OGC Nice ? Chacun fait son marché et chacun prend des décisions. Moi, je n'ai pas à commenter ce que font les autres clubs. De manière plus générale, on ne peut pas prédire comment va se passer ce mercato et quelles seront les opportunités... On verra s’il y a lieu de renforcer l’équipe. En ce qui concerne le jeune gardien Boubacar Fall, il va en effet passer sa visite médical et va rejoindre l’ASSE, même s’il n’a pas encore signé."

Stéphane Ruffier ? "Désolé, mais je me concentre sur mon effectif. Un communiqué a été fait par le club au sujet du gardien. C'était une situation qu'on a pu déplorer et qui rentre dans une normalité et une logique." La situation financière des clubs de L1 et de L2 ? "J'ai entendu parler de baisse des salaires, mais ça me paraît complexe d’en organiser compte tenu des différences qu’il peut y avoir, notamment entre les joueurs. Où mettre le curseur ?"