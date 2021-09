ASSE : son arrivée, ses débuts, Puel, Lyon...Ramirez répond à tout !

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

Son arrivée

"Le dernier jour du mercato, j’ai été au courant de l'intérêt des Verts. Tout s’est fait vite grâce à l’aide des agents. Je suis content de cette opportunité et j’espère réussir ici. J'avais entendu pas mal de choses sur l'ASSE et pas mal de gens en parlaient sur les réseaux. Je vais essayer d'apporter des choses à ce club. J'ai déjà parlé avec le coach qui parle un peu espagnol. Il m'a expliqué la philosophie de jeu. Je me sens très bien dans ce groupe et cela va s'améliorer. Tous les voyants sont au vert. Ce sera une décision du coach pour ce week-end."

La suite

"J'essaie de m'adapter à tous les systèmes de jeu, mais je suis plutôt à l'aise dans la surface. Je suis un attaquant qui est prêt à se battre pour l'équipe et j'espère permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs. J'ai parlé avec Bergessio par l'intermédiaire de mon frère. Il m'a parlé du club et de la ville. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tout ce qu'il m'a dit a été positif et m'a rassuré. On compte rester dix mois et si tout se passe bien, cela pourrait durer plus longtemps. Le futur dépendra de la saison que je serai capable de réaliser."

L'OL

"On m'a parlé de l'OL dès mon arrivée à l'aéroport en me disant que c'était le match à gagner dans cette saison. On va déjà essayer de monter en puissance pour progresser."

La Ligue 1

"La Ligue 1 est un championnat très compétitif. En plus, c'est un championnat qui a acquis de la valeur avec l'arrivée de très bons joueurs et j'ai hâte de pouvoir commencer. C'est toujours quelque chose de difficile de quitter son pays. J'ai du travail pour apprendre la langue et bien m'entendre avec mes partenaires. Il y a Miguel qui parle espagnol et je parle avec Kolo."

Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

VAMOS !

Présentation de Juan Ignacio Ramirez l'attaquant uruguayen qui est la seule recrue estivale du mercato de l'ASSE !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/yClqwCSPiU — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 7, 2021