ASSE : Cissé évoque un gros défaut des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Victorieux à Angers, la semaine dernière, l’ASSE tentera d’enchaîner, demain, face à l’AS Monaco, à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont besoin d’engranger des points dans leur quête de maintien.

Présent en conférence de presse avant la rencontre, Pape Cissé a balayé l’actualité de l’ASSE. Prêté cet hiver par l’Olympiakos, le défenseur central est rapidement devenu un cadre du vestiaire. En quelques mois, il a également remarqué un défaut : le club du Forez serait plus à l’aise face aux gros du championnat que contre les « petites » équipes.

Devant les journalistes, Cissé a évoqué ce défaut et trouvé une explication : « Meilleurs face aux gros ? On prend tous les matchs au sérieux. On les prépare comme il faut. Peut-être que l’équipe en face nous sous-estime. On manque aussi d’efficacité, peut-être que face aux gros, ça tourne mieux. Mais il y a la même motivation, la même envie. On sait qu’on doit prendre des points pour se maintenir le plus vite. »

Puis, il l’avoue, la victoire à Anjou a libéré les hommes de Puel : « "La victoire à Angers fait du bien. Il y a eu de la solidarité, de l’organisation. Il faut encore un peu plus d’efficacité pour marquer un peu plus de buts et continuer sur cette lancée. Il nous faut des points pour nous maintenir. »

Pour lui, l’ASSE se doit d’enchaîner, surtout dans l’antre de Geoffroy-Guichard : « À domicile, ce sera important de gagner. On va jouer un adversaire qui joue le titre. On va tout faire pour gagner et se mettre à l’abri rapidement. Monaco est une très belle équipe, qui gagne beaucoup, à domicile comme à l’extérieur. Ils mettent beaucoup de buts. On est prêts à relever ce défi. »