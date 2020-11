LOSC : Pierre Ménès a identifié le principal danger pour l’ASSE

Après la déroute de l'ASSE à Brest (1-4) et le succès écrasant du LOSC contre Lorient (4-0), le « choc » entre les Verts st les Dogues dimanche soir (21h) semble bien déséquilibré. Et selon Pierre Ménès, les Stéphanois devront se méfier en particulier d'un homme : Jonathan David, qui a débloqué son compteur le week-end dernier.

« Une équipe de Lille pourtant diminuée a atomisé sans même forcer son talent une formation de Lorient d’une faiblesse insigne et au comportement très inquiétant, a commenté le consultant de Canal+. Les Lillois ont été impressionnants dans la transmission, avec un jeu au sol d’une grande qualité et un bel esprit collectif en attaque, où tout le monde essaie de faire briller l’autre. Bamba pour Yazici sur le premier but, David pour Yazici sur le second, Yazici pour Araujo sur le troisième et Lihadji pour David sur le quatrième. »

David n'est pas un inconnu pour les Verts

Et à Ménès d'ajouter : « Le Canadien qui a enfin marqué son premier but sous les couleurs nordistes mais qui, de toute façon, était intéressant dans le jeu depuis un petit moment (...) Cette équipe est vraiment séduisante à voir jouer, même s’il ne faut pas non plus s’enflammer après cette victoire vu l’immense faiblesse de l’adversaire. » Jonathan David n'est pas un inconnu pour les Verts, qui avaient croisé sa route la saison passée, en Ligue Europa, contre La Gantoise. Et le Canadien leur avait fait très mal, accélérant notamment le déclin du Loïc Perrin qu'il avait mis au supplice...