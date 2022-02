A la pause, l'ASSE tient tête au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Entre un PSG revanchard après sa défaite à Nantes (1-3) samedi dernier et une ASSE invaincue depuis quatre matches mais qui n'avait pas réussi de grandes performances, on imaginait un combat déséquilibré. Mais à la pause, le score est bien de 1-1. Les Verts ont ouvert le score grâce à un but de Denis Bouanga à la 16e minute, suite à une perte de balle de Danilo à 25 mètres. Le Gabonais a récupéré le ballon et armé une puissante frappe croisée du gauche qui a fait mouche. Kylian Mbappé, magnifiquement servi dans la profondeur par Lionel Messi, a égalisé à la 42e d'une frappe croisée qui a surpris Bernardoni.

Le PSG s'est procuré une myriade d'occasions mais a manqué de réussite dans le dernier geste avant le but de Mbappé. Les Verts n'ont pas été en reste, profitant d'une certaine passivité de la défense parisienne mais aussi de ballons relâchés par Donnarumma. La pression va certainement s'accentuer en deuxième période sur les cages de Bernardoni mais les hommes de Pascal Dupraz, bien en place, peuvent espérer repartir avec un point, ce qui serait un miracle vu leur saison.