AJ Auxerre - ASSE : Dioussé a hâte de retrouver un Vert

L'AJ Auxerre recevra l'ASSE samedi et ce sera les retrouvailles entre Assane Dioussé et les Verts. Des retrouvailles que le milieu sénégalais a évoqué sur le site officiel de l'AJA. "Ces retrouvailles avec l'ASSE, je les aborde avec beaucoup d'émotion parce que c'est un club qui m'a donné l'opportunité de venir en France et de découvrir le championnat français, a-t-il confié. Ça va me faire plaisir de revoir les Verts. Ça va être un match spécial. J'ai tout connu là-bas, des bons et mauvais souvenirs. Ils m'ont toujours respecté, moi je les respecte tous là-bas, même les supporters. Il y a eu des moments bien et moins bien, ils étaient toujours là. Le mauvais souvenir c'est le barrage, quand on est descendu. Ça fait mal. Là ils sont bien. Au début de saison ils ont eu des difficultés mais après ils ont commencé à être bien."

"Je parle beaucoup avec Mickaël Nadé"

Et à lui d'évoquer ses liens avec un Vert en particulier... "Je parle beaucoup avec Mickaël Nadé. C'est un peu la beauté de ce métier, on peut se chambrer. Moi je lui ai dit : "Moi je ne veux pas perdre ce match." Sinon, j'éteins mon téléphone. On discute, c'est bon esprit. Ça va lui faire plaisir de me revoir, moi aussi ça va me faire plaisir de les voir. Cela faisait beaucoup de temps que je ne les avais pas vus."

