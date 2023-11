AJ Auxerre - ASSE : la colère froide de Pétrot après la gifle auxerroise

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Complètement dépassé défensivement, l'AS Saint-Étienne s'est lourdement inclinée ce samedi sur la pelouse de l'AJ Auxerre (5-2), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2. Après la rencontre, Léo Pétrot s'est arrêté au micro de beIN Sports.

"Ça n'était pas nous ce soir"

Le défenseur central des Verts n'a pas cherché d'excuses après la débâcle de son équipe. "Je pense qu'on a tous pas été bon ce soir. Individuellement et donc collectivement, c'est dur. Quand on prend trois buts en une période, c'est compliqué de courir après le score. Et puis après, quand on prend le quatrième et le cinquième, le match est fini. Voilà, ce soir ça fait mal, on a pris cinq buts, on n'a rien montré, on est déçu pour les supporters. On a essayé à la mi-temps, quand on marque le 2-1 et après, on reprend très rapidement le troisième. On a essayé, on a essayé, mais ce soir, on n'a vraiment pas été bon. On est très déçu. On faisait partie des meilleures défenses. On en prend cinq ce soir. Mais on va très vite se remettre au travail et on va continuer à travailler parce qu'on sait que ça n'était pas nous ce soir."

