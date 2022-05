AJ Auxerre - ASSE : les Verts rejoint sur la fin mais quand même en position de force avant le retour

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il y a six jours, l'ASSE était condamnée à la Ligue 2. Mais un nul à Nantes (1-1) pour la dernière journée de L1 lui a permis d'arracher une place en barrages aux dépens du FC Metz, pulvérisé dans le même temps à Paris (0-5). Et un nouveau nul ce soir à l'Abbé-Deschamps (1-1) la place en excellente position avant le barrage retour, qui sera disputé dimanche à Geoffroy-Guichard, même si elle peut ressortir frustrée de cette partie puisqu'elle a concédé l'égalisation à la 86e.

Pour le match de ce soir, Pascal Dupraz a dérogé à son habituelle défense à cinq pour aligner un 4-2-3-1 qui a bien gêné les Auxerrois. Entreprenants d'entrée de jeu, les Verts se sont procurés deux grosses occasions lors des cinq premières minutes et ils ont ouvert le score au quart d'heure sur une belle frappe enroulée du gauche de Zaydou Youssouf dans le petit filet opposé. Ensuite, les débats ont été plus équilibrés mais Paul Bernardoni a fait bonne garde jusqu'à la 86e, quand Perrin s'est enfoncé dans la défense et a expédié une mine au fond de ses filets. Les Bourguignons, qui ont semblé anesthésiés par l'enjeu et la grosse affluence du jour, ont bien fêté cette égalisation. Mais ils ne sont tout de même pas en position de force avant le match retour dans trois jours dans le Chaudron...

Pour résumer L'ASSE a concédé le nul sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps après avoir encaissé un but à cinq minutes du coup de sifflet final. Mais elle reste tout de même la mieux placée pour se maintenir avant le match retour de dimanche prochain.

Raphaël Nouet

Rédacteur