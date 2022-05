AJ Auxerre - ASSE : Youssouf et Bernardoni permettent aux Verts de rêver

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A la pause, le barrage aller L1/L2 entre l'AJ Auxerre et l'ASSE tourne à l'avantage des Verts. Bien entrés dans le match, avec deux occasions lors des cinq premières minutes (Nordin et Bouanga), les hommes de Pascal Dupraz ont ouvert la marque au quart d'heure de jeu sur une jolie frappe enroulée de Zaydou Youssouf. Ensuite, les Auxerrois ont poussé mais Paul Bernardoni a sorti trois gros arrêts.

Pour le moment, ce succès qui se dessine conforte les choix de Pascal Dupraz. Le Savoyard a en effet décidé d'abandonner son système à trois défenseurs centraux pour 4-2-3-1 qui met en difficulté les Icaunais. Enzo Crivelli est titulaire aux avant-postes pour la première fois et il a failli doubler la marque à la 39e. Sur leurs côtés, Denis Bouanga et Arnaud Nordin mettent régulièrement le feu dans l'arrière-garde bourguignonne. Bref, tout va pour le mieux pour les Verts. Mais il reste 45 minutes et un match retour à jouer..

L'@ASSEofficiel prend les devants ! @Zaydou_Youssouf place une joli frappe du pied gauche à l'entrée de la surface 👌#AJAASSE pic.twitter.com/8gKj0wHwsD — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 26, 2022

Pour résumer Au terme d'une première période équilibrée, l'ASSE mène à l'Abbé-Deschamps grâce à un but de Zaydou Youssouf et aux arrêts e Paul Bernardoni. Encore 45 minutes du même acabit et les Verts pourront espérer une issue heureuse à ces barrages.

Raphaël Nouet

Rédacteur