AJA-ASSE (1-1) : les notes des Verts à l'Abbé-Deschamps

Bernardoni : 6,5. Parfait au pied en début de match. Premier arrêt, facile, à la 14e, mais une superbe claquette sur coup-franc (24e) et décisif devant Autret (27e) avec une parade main gauche. Rien à faire en seconde période si ce n'est d'aller chercher un ballon au fond de ses filets pour l'égalisation de l'AJA.

Moukoudi. 5 : En déficit techniquement. Et notamment dans la relance. A toutefois remporté certains duels au cours des 45 premières minutes. Oublie Bouanga (67e) sur une belle percée plein centre. Plus rassurant que Nadé, tout de même.

Sacko : 4,5. A montré, et rapidement, pourquoi sa présence était essentielle sur le côté droit. Lui ne panique pas. Seul regret : n'a pas apporté suffisamment en contre. Trop court physiquement, remplacé par Gabriel Silva (53e). Qui a montré et confirmé que les Verts allaient trop reculer...

Nadé. 3,5. : Solide de la tête en début de rencontre. Trop tendre et coupable sur une grosse occasion auxerroise (27e). Une erreur de débutant (34e) qui aurait également pu avoir des conséquences. Trop faible dans l'ensemble.

Trauco. 4. : Discret, beaucoup trop, sur le plan offensif au cours des 20 premières minutes. Un relâchement au marquage sur certains contres auxerrois. Pas dans son match.

Camara. 5 : A couru, certes. Mais beaucoup dans le vide. Pas la même influence que d'habitude. Manque de lucidité alors qu'il est bien placé dans la défense auxerroise en oubliant ses partenaires au centre (71e). On retiendra une fois encore son coeur et son abnégation.

Aouchiche. 5. : Timide dans les duels en début de rencontre. Il est ensuite l'auteur d'un superbe contre qui amène le but de Zaydou (15e). A pris le jeu à son compte, parfois trop bas, mais avec de belles intentions et, surtout, une facilité technique enfin démontrée. A baissé de pied au retour des vestiaires. Remplacé par Boudebouz (65e). Une entrée qui n'a servi à rien.

Youssouf. 5. : Souvent le dribble de trop (6e) qui entraîne un coup-franc dangereux pour l'AJA, ou une occasion juste avant la pause. Des ballons mal donnés. Mais c'est lui qui ouvre le score et magnifiquement, idéalement servi par Aouchiche(15e). Remplacé par Gourna (53e), auteur d'une bévue dès son entrée (54e) et d'un bout de match très décevant.

Nordin. 4,5 : Beau débordement (31e) pour un excellent service pour Aouchiche. A l'instar de Crivelli, aurait pu inscrire le but du break si il avait cadré sa tête alors que le but était vide. De la générosité. Remplacé par Maçon (83e).

Bouanga. 5. : Généreux dans les appels, et dans le repli défensif. A son image. A parfois manquent de lucidité dans le dernier geste.

Crivelli. 4,5. : A fait du Crivelli. Se démène pour récupérer un ballon (2e). A maintes fois proposé des solutions, du coeur à l'ouvrage, précieux dans son jeu de tête, mais parfois brouillon dans ses contrôles (29e). Moins de fatigue lui aurait peut-être permis d'inscrire le but du break avant la pause. Remplacé par Khazri (53e), qui se distingue par une belle frappe (67e) facilement captée par le gardien de l'AJA. Et c'est tout alors qu'on attend toujours plus du Tunisien.

